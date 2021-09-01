Google готовит собственный процессор для компьютеров

Google разрабатывает собственные процессоры для своих ноутбуков и планшетных компьютеров, что стало явным признаком того, что крупные технологические игроки считают внутреннюю разработку микросхем ключом к своей конкурентоспособности. Американский интернет-гигант планирует выпустить чипы, работающие под управлением операционной системы Chrome OS, примерно в 2023 году. Об этом сообщает Nikkei Asia, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Растущее внимание Google к разработке собственных процессоров связано с тем, что конкуренты проводят аналогичную стратегию, чтобы дифференцировать свои предложения. Так, Amazon, Facebook, Microsoft, Tesla, Baidu и Alibaba Group Holding стремятся создавать собственные чипы для поддержки своих облачных сервисов и электронных продуктов. Особенно Google вдохновили успехи Apple в разработке собственных ключевых полупроводниковых компонентов для iPhone.

Новые процессоры, разрабатываемые Google, основаны на архитектуре ARM, созданной британской компанией и контролируемой Softbank, чья интеллектуальная собственность используется в более чем 90% мобильных устройств в мире. Эксперты считают, что стратегия Google является логичным шагом, но не без проблем. Создание чипов требует огромных инвестиций и долгосрочных обязательств, поэтому всем новым игрокам, создающим свои собственные микросхемы, также придется бороться за производственные мощности крупнейших контракторов, таких как TSMC и Samsung. К тому же, по оценкам Bain & Co., если при соблюдении технологических норм 28 нм затраты на разработку процессора достигали 50 миллионов долларов, то в случае использования 5-нм технологии они в десять раз выше.

Компания Google - один из самых важных разработчиков операционных систем в мире. Большинство ведущих мировых производителей смартфонов, включая Samsung, Xiaomi, Oppo и Vivo, используют Android для своих телефонов. Google также предоставила лицензию на свою Chrome OS компаниям HP, Dell, Acer, AsusTek, Lenovo и Samsung для создания Chromebook, легких ноутбуков, в основном ориентированных на рынок образовательных учреждений. Мировые поставки Chromebook почти удвоились в прошлом году благодаря буму дистанционного обучения, спровоцированному пандемией. В первой половине 2021 года поставки продолжали расти, но с июля темпы резко замедлились.

В Google отказались от комментариев, кроме подтверждения своего более раннего объявления о том, что мобильные процессоры Tensor будут использоваться в телефонах Pixel 6. Напомним, что Tensor - это система на кристалле, где Google разработала тензорный процессор для работы с алгоритмами искусственного интеллекта и новый модуль безопасности Titan M2.