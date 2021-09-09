Компания "Калашников" расширяет семейство автоматов АК-12

Группа компаний (ГК) "Калашников" ведет работы по расширению новейшего семейства автоматов АК-12 и включению в него новых образцов. Об этом сообщили в пресс-службе "Калашникова", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"ГК "Калашников" расширяет семейство автоматов АК-12. В частности, в инициативном порядке разработан АК-12СП. Этот автомат является версией АК-12, в которой внедрен комплекс технических решений, повышающих эффективность автомата. Конструкция узлов, составляющих основу надежности АК, осталась без изменений", - проинформировали в пресс-службе.

Одной из основных черт АК-12СП стала усовершенствованная эргономика. "Приклад АК-12СП дополнительно комплектуется легкой складной щекой, позволяющей обеспечивать оптимальное положение головы стрелка при ведении огня с использованием оптических прицелов", - сообщили в пресс-службе. Как отметили в "Калашникове", АК-12СП приспособлен под применение как правшами, так и левшами: в конструкцию автомата внедрен двухсторонний предохранитель-переводчик режима огня. "Автомат также может оснащаться интерфейсами Picatinny и M-Lok для установки прицельных комплексов", - отметили в "Калашникове".

В настоящее время "Калашников" ведет выпуск автоматов АК-12, доработанных по итогам общевойсковой эксплуатации. "ГК уже производит АК-12, доработанный по результатам этой эксплуатации, мощности предприятий загружены надолго", - подытожили в пресс-службе.