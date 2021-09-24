Старые iPhone внезапно обновили
Apple выпустила внезапное обновление для раритетных телефонов. Об этом сообщает издание 9to5mac, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Обновление под наименованием iOS 12.5.5 предназначено для старых моделей iPhone и iPad. По словам инженеров компании, апдейт включает в себя "заметные исправления" и улучшения безопасности. Установка обновления рекомендуется для всех пользователей смартфонов и планшетов.
Апдейт доступен для iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2 и iPad mini 3, а также для iPod touch 6-го поколения. Все описанные устройства не поддерживают iOS 13, которая вышла в 2019 году. В частности, iPhone 5s был представлен в 2013 году. Компания не выпускает новые функции для старых смартфонов, однако время от времени отправляет на них патчи безопасности.
Чтобы обновить гаджет, надо зайти в соответствующий раздел в настройках смартфона, планшета или плеера и запустить установку.
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