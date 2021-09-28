Скорость зарядки iPhone 13 Pro Max проверили на практике

Новый флагман компании превосходит предшественника в ёмкости АКБ - но, как оказалось, это не единственное преимущество гаджета перед прошлогодней моделью. Энтузиасты выяснили, что смартфон прибавил и в эффективности зарядки от блоков питания повышенной мощности - правда, с некоторыми оговорками, сообщает Day.Az со ссылкой 4pda.to.

Ёмкость встроенного в iPhone 13 Pro Max аккумулятора уже известна - она составляет 4352 мАч. При этом новинка поддерживает всё тот же 20-ваттный блок питания, что и модель предыдущего поколения - но как выяснилось, алгоритм работы её контроллера питания работает иначе.

Для тестирования гаджета блогеры подключили его к 96-ваттному зарядному устройству для MacBook Pro на 96 Вт. Менее чем через 3 минуты смартфон "разогнался" до потребляемой мощности в 26,6 Вт с последующими просадками до 11 Вт. В результате всего за полчаса его АКБ набрала 48% ёмкости, а через час - 84%. Полная зарядка устройства заняла 1 час и 47 минут.

Таким образом, несмотря на меньшую цифру в спецификациях, iPhone 13 Pro Max фактически поддерживает быструю зарядку мощностью до 27 Вт. По мнению авторов эксперимента, в связке с устройством вполне можно использовать 30-ваттный блок питания для MacBook Air. Впрочем, из-за особенностей работы контроллера рассчитывать на заметное ускорение процедуры зарядки не стоит.