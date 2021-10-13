Раскрыто будущее Apple Watch

Компания Apple намерена выпустить три версии своих флагманских смарт-часов, которые будут отличаться размерами. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Информацию о будущем линейки умных часов Apple раскрыл известный инсайдер Росс Янг (Ross Young). По словам специалиста, в будущем поколении американская компания представит три версии новых часов, которые будут отличаться размерами. Аналитик полагает, что Apple прислушалась к пользователям, которые хотят видеть несколько размеров часов для более гибкого выбора.

По данным Янга, обновление состоится в 2022 году, когда компания выпустит Apple Watch 8. Также есть информация, что новые смарт-часы американского IT-гиганта получат более прочный корпус. В разработке находятся функции замера температуры тела и мониторинга уровня сахара в крови для пользователей с диабетом.

Росс Янг не стал уточнять, в каких размерах выйдут новые часы Apple. Однако автор полагает, что Apple стремится к увеличению размера умного девайса.

Часы нового поколения Apple Watch представлены в размерах 41 и 45 миллиметров. Ранее компания предлагала устройства в габаритах 38, 40, 42 и 44 миллиметра.