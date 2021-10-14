Названа дата запуска летающего такси

Основатель и генеральный директор британской компании Vertical Aerospace - производителя электрических самолетов eVTOL с вертикальным взлетом и посадкой - Стивен Фицпатрик назвал середину 2020-х датой запуска летающего такси. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Компания Vertical разрабатывает мини-самолеты VA-X4 с нулевым уровнем выбросов, которые почти бесшумно смогут перевозить четырех пассажиров на расстояние до 120 миль (193 километров). Фицпатрик заявил, что полеты между аэропортом Хитроу и деловым кварталом в восточной части Лондона Кэнэри-Уорф займут 15 минут и будут стоить 50 фунтов за пассажира. Испытательные полеты начнутся в 2022 году.

Такая перспектива привлекла внимание авиакомпаний, которые сделали предзаказ более тысячи экземпляров VA-X4. "Мы собираемся заключить сделки. Мы видим, что интерес и спрос со стороны авиакомпаний очень высоки", - сказал Фицпатрик.

К концу 2021 года Vertical завершит слияние с компанией, зарегистрированной в Нью-Йорке. За счет этого она планирует привлечь 394 миллиона долларов от инвесторов - авиакомпании American Airlines, арендодателя самолетов Avolon, компании Honeywell, Rolls-Royce и M12, принадлежащей Microsoft.

За счет денег, полученных от слияния, Vertical сертифицирует самолеты к концу 2024 года. "Процесс сертификации самолета известен. Технологии новые, но шаги, которые нам необходимо пройти, аналогичны другим самолетам", - добавил Фицпатрик, отметив, что процесс является самой большой проблемой для Vertical.