https://news.day.az/hitech/1393848.html В Facebook ответили на слухи о переименовании компании
В Facebook ответили на слухи о переименовании компании
В Facebook ответили на слухи о переименовании компании, сообщает газета "Известия", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Мы не комментируем слухи и спекуляции", - заявил официальный представитель Facebook Джо Осборн.
Информацию о грядущем переименовании сообщил портал Verge.
По данным издания, в компании Facebook, владеющей одноименной социальной сетью, а также Instagram и мессенджером WhatsApp, хотят провести ребрендинг чтобы новое название отражало бы концепцию "метавселенной".
Объявление, по данным источника, будет сделано на ежегодной конференции 28 октября.
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