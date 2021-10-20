В Facebook ответили на слухи о переименовании компании, сообщает газета "Известия", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы не комментируем слухи и спекуляции", - заявил официальный представитель Facebook Джо Осборн.

Информацию о грядущем переименовании сообщил портал Verge.

По данным издания, в компании Facebook, владеющей одноименной социальной сетью, а также Instagram и мессенджером WhatsApp, хотят провести ребрендинг чтобы новое название отражало бы концепцию "метавселенной".

Объявление, по данным источника, будет сделано на ежегодной конференции 28 октября.