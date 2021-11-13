Назван главный недостаток новой Windows

Windows 11 SE не подлежит переустановке или восстановлению после удаления. Об этом сообщает издание ArsTechnica, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты изучили документацию облегченной версии Windows 11 и назвали главный недостаток, по их мнению, операционной системы. Оказалось, что ОС нельзя установить на сторонние компьютеры - программное обеспечение сертифицировано для использования только с конкретными моделями. Таким образом, чтобы стать пользователем Windows 11 SE, нужно приобрести компьютер, на котором предустановлена данная ОС.

Также журналисты узнали, что операционную систему нельзя записать на диск и затем переустановить на компьютере. В случае удаление ОС ее восстановление невозможно. "Ситуация аналогична тому, как Microsoft лицензирует версии Windows 10 и Windows 11 для ARM", - отметили авторы. По их словам, это сильно ограничивает пользователей и "привязывает" их к конкретному железу.

В материале говорится, что Chrome OS, с которой конкурирует новая система, можно переустановить после удаления. Известно, что Windows 11 SE будет поставляться с ноутбуками Acer, Asus, Dell, Dynabook, Fujitsu, HP, JK-IP, Lenovo и Positivo.

Релиз Windows 11 SE состоялся в середине ноября. Упрощенная ОС будет доступна только на новых недорогих устройствах и только для образовательных учреждений.