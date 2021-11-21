Tesla сохранила предпоследнее место в рейтинге надёжности

Эксперты издания Consumer Reports поместили марку Tesla на предпоследнее место в свежем рейтинге надёжности - впрочем, точно так же, как и в прошлом году. Как передает Day.Az со ссылкой на motor.ru, младший электрический кроссовер Model Y вдобавок вошёл в список из десяти наименее надёжных автомобилей 2021 года. Старший электрокроссовер Model X лишь немногим надёжнее - его задние двери хитроумной конструкции назвали постоянным источником головной боли для владельцев машины.

В отдельном рейтинге надёжности среди производителей электромобилей Tesla заняла 30 место из 33 брендов. Среди проблем Model Y эксперты отмечают плохое качество сборки и неравномерные зазоры кузовных панелей, дефекты окраски и множество других недочётов.

У электрокаров Tesla Model X и Model S есть проблемы с работой электроники, климатической системы и мультимедийной системы. Надёжность моделей Y, X и S эксперты Consumer Reports описали как "значительно ниже среднего". Надёжность седана Model 3 удостоилась оценки "средняя". Издание исключило Tesla Model S из списка рекомендованных к покупке моделей в прошлом году - после того, как эксперты выявили проблемы с пневматической подвеской, мультимедийной системой и тачскрином.