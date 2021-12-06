Названы признаки смерти iPhone

Будущую "смерть" iPhone можно диагностировать по ряду признаков. Об этом сообщает издание ZDNet, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты медиа назвали основные признаки скорой "смерти" смартфона Apple. Одним из них является мерцающий экран, который может также намекать на поврежденный или неисправный дисплей или соединяющий экран и материнскую плату шлейф. Случайные срабатывания сенсорного слоя дисплея, когда телефон самостоятельно запускает приложения, также могут свидетельствовать о выходе девайса из строя.

Внезапные перезагрузки аппарата могут говорить о том, что в iPhone неисправна батарея или же имеют место более серьезные проблемы. В случае если смартфон перестал заряжаться, авторы рекомендуют заменить провод или перезагрузить девайс и попробовать подключить к зарядке снова. Если описанные методы не помогли, телефон стоит показать мастеру.

Заключительным признаком скорого выхода смартфона из строя журналисты назвали заметно выпирающий из корпуса экран. Это может намекать на то, что аккумулятор устройства вздулся. "Это плохой знак, поскольку поврежденный аккумулятор опасен", - заключили специалисты.