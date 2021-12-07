Windows 11 замедлила работу компьютеров

Новая ОС от Microsoft замедлила работу SSD-накопителей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание SamMobile.

Журналисты обратили внимание на многочисленные жалобы пользователей на официальном форуме Microsoft и Reddit. Владельцы ПК на Windows 11 рассказывали, что после установки новой операционной системы они заметили серьезное снижение производительности SSD-накопителей. С проблемой столкнулись пользователи твердотельных накопителей NVMe от Samsung и других брендов.

Так, владелец компьютера с SSD Samsung 970 Evo Plus рассказал на Reddit, что скорость произвольной записи в тестах на Windows 11 упала вдвое по сравнению с Windows 10 - с 2320 до 983 мегабайт в секунду. Другой пользователь обратил внимание, что после инсталляции ОС нового поколения скорость упала: причем она сохраняется сравнительно низкой, даже если запустить на SSD другую ОС.

Специалисты заметили, что пользователи рассказывали о замедлении SSD еще во время бета-тестирования Windows 11. Судя по всему, инженеры Microsoft не смогли решить проблему за несколько месяцев. Производитель софта пока что не отреагировал на недостаток ОС.

В начале октября выяснилось, что защитный компонент Windows 11 способствует замедлению производительности ПК. Так, специалисты рассказали, что в случае активной работы Virtualization-Based Security (VBS) производительность игр может снижаться до 30 процентов.