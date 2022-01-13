S.T.A.L.K.E.R. 2 предрекли «эффект Cyberpunk 2077»

Поклонники шутера S.T.A.L.K.E.R. 2 предрекли проекту "эффект Cyberpunk 2077" после того, как работающая над игрой команда решила перенести релиз с апреля на декабрь 2022 года. Под постом официального Twitter-аккаунта разработчикам напомнили, как польская RPG провалилась после неоднократных переносов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я никогда больше не доверяю этим заявлениям, потому что они звучат так, как сказала бы любая игровая компания c AAA-проектом, когда им нужно отложить игру. Например, когда Cyberpunk 2077 откладывали много раз, прежде чем он был выпущен. Помните, как у них получилось в итоге?" - посетовал пользователь с ником Iliseah.

TheNCSmaster опубликовал постер Cyberpunk 2077 и заподозрил схожесть проблем из-за переносов двух проектов. "Надеюсь, этот проект не закончит как последняя большая игра, которая была запланирована на апрель, но в итоге перенесена на декабрь", - написал пользователь. С похожей точкой зрения выступил и kressnik. "Это будет Cyberpunk 2077 от и до. Вы просто дождитесь. К тому же нет, не выйдет S.T.A.L.K.E.R. 2 в декабре. Гораздо вероятнее уже 2023 год", - отметил он.

По мнению JustAnLED, перенос - признак того, что игру ждет провал. "Плохая игра, у нее ухудшат графику. А тот трейлер, который показали на E3 в прошлом году, выглядел смоделированным", - считает геймер.

Некоторые в комментариях тоже сравнили ситуацию с игрой от студии CD Projekt, но посчитали, что перенос все равно обоснован. "Не стесняйтесь откладывать релиз еще дольше, если это необходимо. Последнее, что кому-либо нужно, это еще одна ситуация как у Cyberpunk 2077", - написал BringusThDingus. Его поддержал TRyan87: "Ребята, делайте то, что нужно сделать. Никому не нужен незавершенная и сделанная наспех игра. Просто спросите CD Projekt".