Названы самые опасные смартфоны с максимальным излучением

Высокий спрос и жесткая конкуренция заставляют производителей мобильных телефонов вести активную работу по их усовершенствованию. В гонке за большими возможностями изготовители стали пренебрегать безопасностью и допустимыми пределами электромагнитного излучения гаджетов. Поэтому до сих пор не умолкают споры на тему: "Появление мобильных телефонов - это благо или вред?".

Что изменилось в жизни человека с появлением мобильника?

Для большинства людей мобильный телефон стал одним из самых востребованных атрибутов повседневной жизни. Он изменил:

-Способ общения. Оно стало проще и доступнее.

-Организацию жизни. Полезные приложения, типа будильника или напоминаний облегчили возможность планировать и вести расписание важных дел.

-Доступность фото и видеосъемки. Практически каждый смартфон имеет встроенную камеру, поэтому делать фото просто вошло в привычку.

-Навигационный поиск. Оснащенность гаджетов системой GPS позволяет находить нужный пункт назначения без труда и лишних блужданий.

-Доступ ко всем новостям мира. Чтобы узнать об интересующем событии, достаточно вбить название темы в строку браузера, установленного на смартфоне.

Какую опасность скрывают мобильные телефоны?

Основная опасность гаджета - это его электромагнитное излучение, которое может негативно сказываться на здоровье человека.

Измеряется оно удельным коэффициентом поглощения SAR (Specific Absorption Rate). Он показывает, какая часть электромагнитной энергии поглощается тканями тела человека во время пользования мобильным телефоном.

Важно! Показатель SAR указывается производителем в паспорте устройства, но мало кто обращает внимание на эту цифру при покупке телефона.

В ниже представлены 7 моделей смартфонов с наибольшим излучением, выбранные из списка опубликованного немецкой компанией Statista, специализирующейся на рыночных и потребительских данных.