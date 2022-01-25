Продажи iPhone оказались под угрозой запрета

Компания Ericsson потребовала запретить продавать iPhone после подачи исков о нарушении Apple патентных прав за использование технологий 5G в смартфонах. Как сообщает 9to5Mac, теперь линейка устройства оказалась под угрозой запрета во множестве стран мира, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По последним данным, продажи iPhone могут запретить в том числе в Бразилии, Нидерландах, Германии и Бельгии. Специалисты считают, что следующими на очереди станут Великобритания и еще несколько европейских стран.

Проблема возникла из-за того, что Apple не продлила патенты от Ericsson после истечения срока их действия. Американская корпорация хотела добиться снижения платы за их лицензирование. Однако в Ericsson с такими условиями не согласились. Apple уже подала встречный иск против Ericsson.