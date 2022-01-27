Meta создала самый мощный суперкомпьютер

Meta объявила о создании суперкомпьютера AI Research SuperCluster (RSC), работающего на базе искусственного интеллекта. Об этом сообщается на сайте корпорации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В заявлении компании Марка Цукерберга говорится, что изобретенный специалистами Meta RSC является одним из самых мощных суперкомпьютером в мире. В корпорации пообещали, что после доработки компьютер окажется самым мощным в своем сегменте до конца 2022 года.

"RSC поможет исследователям ИИ Meta создать более совершенные модели, способные учиться на триллионах примеров, работать на сотнях разных языков, легко анализировать текст, изображения и видео вместе", - говорится в сообщении. По словам инженеров, суперкомпьютер поможет в разработке технологий для создания метавселенной.

"С помощью RSC мы можем быстрее обучать модели, использующие мультимодальные сигналы, чтобы определять, являются ли действие, звук или изображение вредными или безопасными", - отметили разработчки оборудования.

Компания Facebook объявила о переименовании в Meta в конце 2021 года. В ноябре корпорация продемонстрировала прототип перчатки для работы в виртуальной реальности, которая может имитировать прикосновение пользователя к различным предметам.