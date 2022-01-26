МВФ просит Сальвадор проститься с биткоином

Сальвадор просят лишить биткоин статус официального платежного средства. С таким предложением обратился к властям страны МВФ после изучения экономической ситуации в этом латиноамериканском государстве. В МВФ заявили, что криптовалюта несет в себе большие риски, отметив, что из-за этого не готовы предоставить Сальвадору запрашиваемый кредит, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Сальвадор остается первой и единственной страной в мире, где биткоин наряду с долларом США имеет статус официальной валюты. Он поступил в обращение в сентябре прошлого года, а вскоре власти сообщили о планах возведения "Биткойн-сити", пообещав профинансировать стройку за счет биткоиновых облигаций на общую сумму в миллиард долларов.

Инициатива, которую не одобряет МВФ. Как не ободряет абстрактную криптовалюту немалая часть жителей Сальвадора. "Мне эти биткоины не нравятся, я с ними так и не свыклась, - говорит Мария, продавщица сувениров. - Когда меня спрашивают, сколько я зарабатываю, я люблю достать пачку банкнот и сказать: "Вот, смотрите!" И так я сама вижу свою выручку".

Эксперты МВФ признали, что при всех сопутствующих рисках цифровые средства оплаты и электронный кошелек содействовали финансовой инклюзивности населения Сальвадра, треть которого еще полгода назад не пользовалась интернетом.