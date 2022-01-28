Впервые в Азербайджане пройдет Фестиваль Авиации, Космоса и Технологий Teknofest (R)

Интервью с советником министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Байрамовым.

- Как известно, весной этого года в Баку пройдет Фестиваль Авиации, Космоса и Технологий Teknofest. Чем примечателен данный фестиваль и какую ценность он несет для страны?

- Крупнейший Фестиваль Авиации, Космоса и Технологий Teknofest пройдет в Баку, с 26 по 29 мая на территории Бакинского приморского бульвара и в Baku Crystal Hall. До 2022 года фестиваль проводился в Турции при организации Министерства Промышленности и Технологий Турции, а также Фонда Turkish Technology Team Foundation (T3 Foundation).

Азербайджан впервые принял участие в Фестивале Авиации, Космоса и Технологий Teknofest в 2021 году. В выставочной части фестиваля в национальном павильоне Азербайджана, созданном Министерством Цифрового Развития и Транспорта, были продемонстрированы продукты и решения 10 стартапов и 1 местной компании, а также были представлены местные беспилотные летательные аппараты Министерства Оборонной Промышленности Азербайджана. Профессиональные пилоты ВВС Азербайджана совершили одиночные полеты на истребителях МиГ-29 во время авиашоу, организованного в рамках мероприятия. Посетителями прошлогоднего фестиваля стали более 500 тысяч человек.

Проведение Фестиваля Авиации, Космоса и Технологий Teknofest в Азербайджане, впервые за пределами Турции, является еще одним проявлением дружеского, братского и стратегического союза между двумя странами.

Организатором фестиваля в Азербайджане выступает Министерство Цифрового Развития и Транспорта. Партнерами в организации фестиваля выступают Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Азербайджана при Президенте Азербайджанской Республики, Министерство Энергетики, Министерство Образования, Министерство Сельского Хозяйства, "Азеркосмос", "Азинтелеком", Агентство Инноваций и Цифрового Развития, Университет ADA, Академия Авиации, Международный Банк Азербайджанской Республики, Государственное Агентство Развития Малого и Среднего Бизнеса и Федерация Киберспорта Азербайджана. Также хотим отметить, что к участию в фестивале привлечены школы, лицеи и университеты не только столицы, но и регионов Азербайджана.

Фестиваль также станет отличной площадкой для инженеров, стартапов и предпринимателей, которые смогут продемонстрировать свои технологические проекты, получить рекомендации экспертов и найти стратегических партнеров для развития. Ярким примером этого является азербайджанский стартап Zərbə, нашедший партнеров на прошлогоднем Teknofest.

- Какие мероприятия пройдут в рамках фестиваля?

- В рамках фестиваля пройдут технологические конкурсы в восьми номинациях: хакатон Smart Karabakh, азербайджанский стартап-саммит Take Off и Кубок Европы по киберспорту по видеоигре Rocket League.

Кульминационным событием фестиваля является проведение различных конкурсов и соревнований среди школьников, студентов, стартапов и предпринимателей. Основными конкурсными категориями являются робототехника, спутниковое моделирование (Cansat), Sailplaner (Планёр), технологии 3D-печати (Baku Skills), разработка беспилотных летательных аппаратов, социально-ориентированные технологии и технологии в сфере сельского хозяйства и экологии. Победители конкурсов будут объявлены 28 мая в День Независимости Азербайджана и награждены почетными дипломами и денежными призами.

В выставочной части мероприятия будут представлены продукты и решения партнерских учреждений, прототипы и STEM-проекты, разработанные стартапами. На открытой статической площадке пройдёт выставка дронов, беспилотных летательных аппаратов и вертолетов. Фестиваль в Азербайджане посетят почетные гости и технологические лидеры Турции, в том числе и технический директор Baykar Makina Сельчук Байрактар, который продемонстрирует новые модели военных дронов Bayraktar, поступившие на баланс Азербайджанской армии.

Развлекательная программа фестиваля включает образцовые выступления пилотажных групп ВВС Азербайджана, Turkish Stars, Hurkush и Solo Turk, гала-концерты с выступлением деятелей искусства на большой сцене, а также различные аттракционы, авиасимуляторы и демонстрацию роботов.

- Как можно стать участником фестиваля?

- Регистрация на участие в фестивале уже стартовала. Она доступна на сайте https://teknofest.az/az/. Прием заявок закончится во второй половине февраля. Времени остается немного и мы приглашаем школьников, студентов и предпринимателей не упускать возможности продемонстрировать свои идеи и стать частью столь значимого и масштабного события в стране. Для желающих стать посетителями фестиваля скоро откроется отдельная бесплатная регистрация.

Для редакторов: Teknofest - это первый и единственный в Турции Фестиваль Авиации, Космоса и Технологий, организованный в сотрудничестве с многочисленными организациями, играющими решающую роль в развитии национальных технологий в Турции. Впервые организованный в 2018 году, Фестиваль Авиации, Космоса и Технологий Teknofest направлен на то, чтобы пробудить интерес к технологиям в обществе и повысить осведомленность о превращении Турции в общество, развивающее технологии, с помощью таких мероприятий, как технологические конкурсы, авиашоу, концерты, интервью на различные темы и различные мероприятия. В рамках Teknofest организуются технологические соревнования по различным дисциплинам и номинациям, чтобы тысячи молодых людей могли реализовать свои мечты.

Таким образом, на фестивалях проведённых с 2018 по 2021 года в Турции, в общей сложности на участие в технологических конкурсах подали заявки 87535 команды и 370 тысяч участников:

2018: 4 333 команды и 20 тысяч молодых участников в 14 категориях.

2019: 17373 команды и 50 тысяч участников из 81 провинции и 122 стран в 19 категориях.

2020: 20917 команды и 100 тысяч участников из 81 провинции и 84 стран в 21 категориях.

2021: 44912 команды и 200 тысяч участников из 81 провинции и 111 стран в 35 категориях.