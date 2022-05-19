Google представила прототип новых смарт-очков

Генеральный директор Google Сундар Пичаи представил пару смарт-очков, способных переводить языки в режиме реального времени.

Как передает Day.Az со ссылкой на Forumdaily, Пичаи показал видео-демонстрацию очков во время саммита разработчиков Google I/O. Хотя это всего лишь прототип, Google предположил, что очки могут показывать перевод в реальном времени человеку, который их носит. Таким образом, кто-то в очках дополненной реальности может понять, что говорит другой человек, просто читая подписи, которые отображаются через линзы, пока другой человек говорит.

Компания впервые занялась выпуском смарт-очков примерно десять лет назад, но Google Glass были непривлекательны для большинства потребителей из-за ограниченного выпуска, высокой начальной цены и проблем с конфиденциальностью.

Первое устройство Google Glass включало в себя носимую камеру, которая могла снимать то, что видели ее владельцы. Это вызвало широкое беспокойство о конфиденциальности. Элемент камеры также придавал Google Glass странный вид. Последнее устройство больше похоже на традиционные очки. Однако компания Google, похоже, продолжает продвигаться в этом направлении. В 2020 году она приобрела компанию North, которая производила умные очки при поддержке Amazon. Новое устройство было одним из нескольких продуктов, которые в настоящее время находятся в разработке. Компания заявила, что продукты нацелены на то, чтобы лучше связать сервисы Google с действиями, происходящими в реальном мире. Сюда входят предложения компании по поиску и просмотру карт, а также другие сервисы с использованием последних разработок в области искусственного интеллекта (ИИ). На демонстрации было видно, что человек в очках, который разговаривает с кем-то, кто говорит на другом языке, может видеть произнесенные слова на своем родном языке. В описании были показаны переводы с использованием английского, китайского, испанского и американского языка жестов.

Эдди Чанг, директор по управлению продуктами Google, рассказал разработчикам о новых очках. Он сказал, что новая технология позволит компании преодолевать языковые барьеры. По мнению Чанга, продукт может предоставить "субтитры для всего мира".