Разработку S.T.A.L.K.E.R. 2 возобновили

GSC Game World возобновила работу над S.T.A.L.K.E.R. 2. Об этом сообщает издание Player One, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Представители украинской компании сообщили в официальном Discord-канале, что продолжили работать над новой игрой серии S.T.A.L.K.E.R. Также в студии обратили внимание на комментарии пользователей. В частности, на вопрос "Как сейчас происходит процесс разработки? Как вы там в Чехии?", разработчики ответили, что не раскрывают местонахождение сотрудников.

Разбирая вопросы геймеров, в студии рассказали, что сконцентрированы на создании игры для ПК и консолей и пока что не собираются выпускать версию тайтла для мобильных устройств. Представители GSC Game World не стали раскрывать, какие озвучки появятся в игре: "Заценить озвучку намного приятнее будет при первом прохождении".

Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 прокомментировали несколько вопросов относительно логики игры. Так, на вопрос о наличии в тайтле толерантной повестки разработчики заметили, что игровая вселенная продумывается согласно своей логике и сеттингу.