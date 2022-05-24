Раскрыта новая раскладушка от Motorola

Motorola выпустит новый складной смартфон серии Razr. Об этом сообщает Notebookcheck, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты издания ссылаются на публикацию в Weibo одного из топ-менеджеров Lenovo, который принадлежит Motorola. Согласно раскрытому тизеру, компания готовится выпустить новое складное устройство серии Razr. В посте говорится, что телефон будет работать под управлением процессора Snapdragon 8+ Gen 1. Таким образом, Motorola Razr 3 может стать первым складным смартфоном на базе топового чипа.

По информации источников, новый процессор будет создан благодаря четырехнанометровому техпроцессу TSMC. Чип окажется на 10 процентов мощнее, чем актуальная модель Snapdragon 8 Gen 1. Выпуск процессора ожидается летом - вероятно, примерно в это же время состоится анонс новой раскладушки Motorola.

Инсайдеры также сообщили, что телефон будет иметь более крупные экраны, чем смартфон актуального поколения. Razr 3 должен получить 6,7-дюймовый основной и 3-дюймовый дополнительный дисплей. На задней панели устройства окажется двойная камера с объективами разрешением 50 и 13 мегапикселей, спереди будет располагаться 32-мегапиксельная фронтальная камера.

Актуальный Motorola Razr 5G был представлен осенью 2020 года. Аппарат получил 6,2-дюймовый основной и 2,7-дюймовый дополнительный экран, чип Snapdragon 765G, одинарную камеру на 48 мегапикселей, аккумулятор емкостью 2800 миллиампер-часов.