Instagram начал тестировать новую функцию

Instagram начал тестировать новые способы подтверждения возраста пользователей. В дополнение к простой загрузке паспорта появилось еще два варианта, передает Day.Az со ссылкой на ferra.ru.

Первый вариант - сделать видеоселфи. После того как видео будет готово, его передадут Yoti - компании, специализирующейся на проверке возраста, и партнеру Instagram. Технология Yoti оценивает возраст по чертам лица. Затем видео удаляется. Процесс может занять около 20 минут.

Второй вариант - кто-то должен поручиться за проверяемого пользователя. Поручитель должно быть в возрасте старше 18 лет и не ручаться ни за кого другого в тот момент.

По правилам Instagram, пользоваться приложением можно с 13 лет.