В сети появились фотографии нового гаджета PlayStation

Независимая студия разработки видеоигр Bit Planet Games опубликовала первый живой снимок шлема виртуальной реальности PlayStation VR 2. Сообщение об этом появилось на сайте издания VGC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Помимо публикации фото разработчики также сообщили, что работают с устройством по меньшей мере полгода. На вопрос одного из подписчиков о нарушении договора "О неразглашении" в Bit Planet Games отметили, что запрет на публикацию снимков истек шесть месяцев назад.

Внешне новинка мало отличается от первой версии шлема. Можно отметить, что дизайн устройства стал более футуристическим и от того минималистичным. Впрочем, главные отличия PlayStation VR 2 кроются в характеристиках.

Новый шлем получит OLED-дисплеи с разрешением по 2000 на 2040 пикселей и частотой обновления 120 Гц. К тому же мониторы будут выводить изображение в 4К и с HDR, а угол обзора линз составит 110 градусов.

Когда именно Sony выпустит шлем в продажу, неизвестно.