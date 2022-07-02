Google несколько часов не работал в Африке

Google забыла продлить срок действия домена в ЮАР, из-за чего пользователи несколько часов не могли пользоваться местной версией поисковика, сообщает портал Android Authority, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В южноафриканской пресс-службе Google заявили, что знают о возникшей проблеме и призвали пользователей воспользоваться google.com, пока домен не будет восстановлен.

Отмечается, что срок действия доменного имени google.co.za истек 25 июня 2022 года и ожидал удаления 1 июля, однако его успели обновить в самый последний момент.

На сегодняшний день проблема с доступом уже устранена и поисковик в ЮАР работает в штатном режиме. Однако это не первый случай, когда Google не успевает продлевать свои доменные имена. Так, в 2015 году бывший сотрудник компании по имени Санмай Вед обнаружил, что домен google.com не был продлен и был свободен. Недолго думая, он купил доменное имя всего за $12, но уже спустя минуту Google отменила сделку и вернула Веду его деньги.