iOS 16 вернет в iPhone полезную функцию

В пятой бета-версии iOS 16 Apple вернула количество процентов заряда iPhone на иконку батареи. Об этом сообщает портал The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Изначально в старых iPhone проценты располагалась с левой стороны иконки. Однако, начиная с модели iPhone X, Apple решила отказаться от этой практики - места на экране и так было немного из-за "челки". Чтобы выяснить, сколько осталось заряда смартфона в процентах, нужно зайти в "Пункт управления" - другого способа нет.

С выходом iOS 16 эта проблема будет решена - проценты вернутся в обновленной иконке батареи. Как сообщает The Verge, бета-тестерам новой версии операционной системы нужно будет включить эту функцию отдельно в разделе "Аккумулятор" в настройках системы. При этом в iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 mini и iPhone 13 mini функция оказалась недоступной. Вероятно, это будет исправлено к глобальному релизу iOS 16.

iOS 16 - новая версия операционной системы Apple, которая станет доступна владельцам iPhone в сентябре 2022 года.