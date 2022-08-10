США и Норвегия испытали «гибридный» снаряд

Американская компании Boeing и норвежская Nammo испытали артиллерийский снаряд Ramjet 155 с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, сообщает Breaking Defense, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Тесты состоялись в июне на территории Норвегии. В ходе испытания были проверены возможность устойчивого полета снаряда и работа его двигательной установки. В дальнейшем компании планируют осуществить управляемый полет снаряда.

В Boeing называют Ramjet 155 гибридом ракеты и управляемой артиллерии. Считается, что перспективный снаряд позволит увеличить дальность применения 155-мм гаубиц, которые имеются в распоряжении армий США и Норвегии, с 40 до 70 км.