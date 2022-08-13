В США показали новый боевой модуль с лазерной установкой

Американская компания Moog Inc на проходящем в Хантсвилле штата Алабама симпозиуме "Space and Missile Defense 2022" представила модернизированный комбинированный зенитный дистанционно управляемый боевой модуль Reconfigurable Integrated-weapons Platform (RIwP) сообщает Telegram-канал Dambiev, передает Day.Az.

Новый боевой модуль предназначен для оснащения боевых машин ПВО малой дальности IM-SHORAD на шасси ББМ Stryke. Вооружение модуля состоит из 30-мм автоматической пушки ХМ914, спаренного с ней 7,62-мм пулемета М240, двух пусковых установок ЗУР Stinger и 20-киловаттной лазерной установки LOCUST.

Ранее Минобороны США заключило первый контракт на поставку новейших легких танков Mobile Protected Firepower (MPF), которые должны заменить в войсках боевые машины пехоты M-2 Bradley и бронетранспортеры M-113.