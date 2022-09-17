В iPhone 14 обнаружили секретную «фишку»

Смартфоны iPhone 14 и iPhone 14 Plus оснащены съемной задней панелью, что заметно упростит ее замену при ремонте, сообщает портал MacRumors. Это первые смартфоны Apple с подобной конструкцией со времен iPhone 4s, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее чтобы заменить тыльное стекло в iPhone 12 или 13, специалисты были вынуждены разбирать гаджет, достав сначала дисплей. При этом в СЦ Apple вместо замены разбитой тыльной крышки в iPhone 11 и более старых моделях меняли смартфон целиком. Новая конструкция в iPhone 14 и iPhone 14 Plus сделает замену задней панели менее дорогостоящей.

Также отмечается, что новые устройства Apple все еще можно разбирать и со стороны дисплея, что не должно повлиять на ремонт самого экрана. При этом о съемной тыльной панели iPhone 14 Pro и Pro Max не сообщается.

Линейка iPhone 14 поступила в продажу 16 сентября 2022 года, однако релиз модели iPhone 14 Plus состоится позже, 7 октября.