В Азербайджане увеличивается количество электронных услуг.

Как сообщает Day.Az, на первом заседании осенней сессии 2022 года комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству в первом чтении были обсуждены проекты изменений в законы "О страховании вкладов", "О государственном реестре недвижимости", "О банках", "Об автомобильных дорогах".

Так, законопроекты, предусматривающие изменения, подготовлены в соответствии с пунктом 4.2 "Национального плана действий по поощрению открытого правительства на 2020-2022 годы", утвержденного распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 27 февраля 2020 года.

В целях устранения проблем граждан, связанных со сбором и представлением документов или сведений, сокращения потерь времени, дальнейшего повышения функциональности информационной системы электронного правительства и усиления межведомственной электронной интеграции, в законы, охватывающие различные сферы, предусмотрено внесение соответствующих изменений.

В пункте 4.2 "Национального плана действий" установлено, что в случае наличия документа или информации, необходимой для оказания государственной услуги, в другом государственном учреждении, для получения этого документа или информации от соответствующего государственного учреждения через электронную правительственную информационную систему без запроса от гражданина, необходимо обеспечить закрепление этого принципа в отраслевых нормативных правовых актах, а также увеличить количество электронных услуг, основанных на этом принципе.

В связи с этим возникла необходимость отражения указанного положения в отраслевом законодательстве, что в конечном итоге сделает его более функциональным.