Xiaomi выпустит смартфон в стиле Hello Kitty

Компания Xiaomi объявила дату выхода нового смартфона Civi 2 - дебют ожидается 27 сентября. Об этом сообщает портал IT Home. Известно, что устройство будет выпущено в партнерстве с брендом Hello Kitty, и для ценителей будет выпущена специальная версия гаджет в комплекте с фигуркой популярного персонажа, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Главной особенностью новой модели станет тыльная панель в цвете "маленькое белое платье". Оно получит текстуру, напоминающее складки на одежде. Производитель утверждает, что материалом спинки станет "мягкое стекло", которое также будет теплым на ощупь.

Xiaomi Civi 2 будет оснащен чипом Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, а также экраном Full HD+ с частотой 120 Гц. Камера получит три сенсора, основной - на 50 Мп. Два модуля будут скрыты под общим кольцом, а третий разместится сразу под ними.

Остальные технические характеристики смартфона пока держатся в секрете. Стоимость устройства также неизвестна.