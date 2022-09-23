Apple готовит гибкий iPhone с «самовосстанавливающимся» экраном

Компания Apple запатентовала некий гаджет, который описывается как "Электронное устройство с гибким покрытием дисплея". Об этом сообщает портал Phone Arena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В патенте упоминается гибкий iPhone, способный складываться дисплеем наружу. При этом экран будет выполнен из "самовосстанавливающегося" материала, который будет самостоятельно устранять царапины. Чтобы достичь такого эффекта, материал дисплея будет скорее пластичным и мягким, нежели твердым, как современное стекло. В качестве примера того, как экран будет "лечить" сам себя, в патенте были упомянуты матрасы и подушки с "эффектом памяти".

Стоит отметить, что патент не означает, что такое устройство когда-либо появится в продаже. Сама Apple никак не комментировала планы по созданию iPhone со складным дисплеем.