В iPhone 14 Pro Max нашли место для SIM-карт, которого не должно быть

Эксперты компании iFixit, специализирующейся на восстановлении техники и оценке ее ремонтопригодности, разобрали iPhone 14 Pro Max и обнаружили в нем место под слот для SIM-карт. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Хотя место для данного компонента в корпусе устройства присутствует, сам модуль для подключения SIM-карт не припаян к материнской плате смартфона. Вместо него Apple использует пластиковую заглушку размером примерно 3 на 3 см.

Данная находка привлекла внимание специалистов iFixit и журналистов по той причине, что в США все модели iPhone 14 имеют поддержку только eSIM. Изначально могло показаться, что компания Apple отказалась от физических SIM-карт в том числе и для того, чтобы использовать высвободившееся пространство для других электронных компонентов. Однако разбор iFixit показал, что это не так.