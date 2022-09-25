На разработку GTA VI потратили рекордную сумму денег

Компания Rockstar Games могла потратить на разработку Grand Theft Auto VI около двух миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на сообщения хакера Teapotuber, причастного к взлому упомянутой игровой студии, пишет профиль News Leaks GTAS в Twitter. В качестве подтверждения своих слов автор поста опубликовал скриншоты, на которых видна переписка Teapotuber с другим пользователем на одном из хакерских форумов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Из сообщений Teapotuber также следует, что GTA VI носит рабочее название Americas, а разработка проекта началась еще в 2016 году.

Обозначенный бюджет в два миллиарда долларов является не окончательным - по данным хакерам столько денег Rockstar Games потратила на разработку игры на данный момент.