Samsung 10-летней давности обновили до Android 13

Смартфоны Samsung Galaxy S3 и Galaxy Note 2 получили кастомные прошивки с обновлением до Android 13, сообщает портал Android Police, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что это неофициальная сборка LineageOS 20, созданная энтузиастами. Кроме того, это ранняя сборка, и такие функции, как NFC, передача звука по Bluetooth во время звонка и SD-карты на данном этапе не работают. Известные проблемы будут исправлены по мере обновления прошивки.

По словам источника, Galaxy S3 и Galaxy Note 2 исполнилось десять лет, и ожидать плавной работы старого устройства под управлением ПО 2022 года не следует. Оба смартфона получили флагманские характеристики для своего времени, однако 1 и 2 ГБ оперативной памяти в Galaxy S3 и Note 2 на данный момент может быть недостаточно для полноценной работы системы.

Базовые модели Samsung Galaxy S3 и Note 2 работали под управлением Android 4.0.4 и 4.1.1 соответственно. В качестве финальных версий ПО для этих смартфонов стали Android 4.3 и 4.4.4 соответственно.

Кастомная прошивка - это неофициальное ПО. Как правило, это прошивка, перенесенная с другого устройства и измененная для работы на конкретном смартфоне.