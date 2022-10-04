У Apple рекордно сократились доходы от приложений и игр

В сентябре 2022 году выручка Apple от App Store сократилась на 5% относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает издание 9To5Mac. Большое всего (на 14%) доходы компании просели от игр, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации Morgan Stanley, данное падение является самым крупным за всю историю анализа показателей App Store, который ведется с 2015 года. К числу причин, которые вызвали негативную динамику, аналитики относят глобальную инфляцию из-за последствий СВО России на территории Украины. Отдельно в Morgan Stanley отметили снижение покупательской способности населения в США, Канаде и Японии, странах, которые являются крупнейшими рынками App Store без учета Китая.

В самой Apple объясняют ухудшение показателей контрастом на фоне пандемийного периода, во время которого люди активно тратили деньги на досуг и развлечения. Впрочем, в 9To5Mac скептически относятся к данной версии, поскольку в сентябре 2021 года карантин во многих странах был уже отменен.

Ожидается, что в октябре прибыль от App Store год к году может показать еще большее падение, поскольку в этом месяце в Европе и ряде других стран Apple планирует поднять цены в своем магазине приложений.