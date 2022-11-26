Стало известно, когда выйдут новые поколения консолей PlayStation и Xbox

Sony и Microsoft не планируют выпускать новые поколения консолей PlayStation и Xbox как минимум до 2028 года. Об этом сообщает портал GamesHub со ссылкой на документы, адресованные Управлению по конкуренции и рынкам (CMA) Великобритании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Это ведомство расследует сделку по покупке Microsoft издателя видеоигр Activision Blizzard. Регулятор озабочен тем, что вышеуказанная сделка станет большой проблемой для Sony и уничтожит конкуренцию между двумя производителями консолей. В свою очередь в Microsoft поспешили успокоить CMA, указав на то, что у Sony будет большое количество времени, чтобы подготовиться к эксклюзивам Activision на приставке Xbox.

"Ожидается, что следующее новое поколение консолей не будет выпущено раньше осени 2028 года. Продолжающаяся глобальная нехватка полупроводников и сбои в цепочках поставок ограничили продажи PlayStation 5 и Xbox Series X|S... Если бы Sony действительно обеспокоилась гипотетическим отказом от контента Activision, у нее было бы как минимум шесть лет, чтобы подготовить конкурентоспособный продукт ко времени запуска консоли следующего поколения", - говорится в заявлении Microsoft.

О приобретении Microsoft компании Activision Blizzard стало известно 18 января. Сумма сделки, по слухам, оценивается в $70 млрд.