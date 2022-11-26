Турция поставила на Филиппины еще два ударных вертолета Atak

Оборонная компания TUSAS доставила на Филиппины два ударных вертолета T129 Atak, заказанных ВВС страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, это второй и третий вертолет партии из шести машин, заказанных ВВС Филиппин. Еще два вертолета будут переданы стране в декабре после завершения приемочных испытаний.

Всего TUSAS поставила на Филиппины 75 вертолетов T129 Atak, предназначенных различным силовым структурам.

Ударный вертолет T129 был разработан на базе платформы Agusta A129 Mangusta в партнерстве с европейским концерном AgustaWestland.

Вертолет предназначен для поддержки огнем сухопутных войск и разведывательных миссий в жарких и высокогорных условиях в дневное и ночное время.

Имеет два турбовальных двигателя мощностью 1361 л.с. каждый, пятилопастный несущий винт. Способен развивать скорость до 278 км/ч и совершать полет на дальность до 1 тыс. км, поднимаясь на высоту до 6 км.

Вооружен пушками, пулеметом, неуправляемыми ракетами для поражения наземных целей и противовоздушными ракетами различных конфигураций.