Сотрудница Meta* рассказала о многочасовой работе в VR-шлеме

Исполнительный продюсер по виртуальной реальности в Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Эми Сейденвурм рассказала, что постоянно проводит время в метавселенной на работе, чтобы развивать это направление компании. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом она сообщила в интервью Business Insider.

По словам Сейденвурм, она создает виртуальные истории о правах человека и социальной справедливости внутри метавселенной. "Эта технология очень, очень полезна для создания эмпатии и постановки себя на чье-то место", - уверена сотрудница.

Примерно три-четыре часа каждого рабочего дня Сейденвурм проходят в VR-шлеме. Она неоднократно просматривает проекты, пока каждая деталь не будет выглядеть и звучать так, как ей нравится.

По словам Сейденвурм, главная проблема пребывания в метавселенной - невозможность ни с кем общаться в режиме реального времени. "Это ужасно, когда вам нужно ответить своим коллегам", - пояснила она.

Продюсер заключила, что сохранять присутствие в реальности ей помогает пчеловодство на лужайке в доме и разгадывание кроссвордов.