Индийские военные научили коршунов сбивать беспилотники

Индийские военные нашли нестандартное применение коршунам - их научили сбивать беспилотники. Об этом сообщает Times of India, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Впервые применение коршунов против дронов было продемонстрировано в ходе идийско-американских учений Yudh Abhyas-2022.

Теперь боевые птицы будут стоять на службе индийской армии наравне со служебными собаками, отмечает издание. В частности, птицы будут охотиться на пакистанские беспилотники, которые, по данным индийских пограничников, используются для переброски наркотиков, оружия и денег в Джамму, Кашмир и Пенджаб.