В США заработал новый спутник системы предупреждения о ракетном нападении

Космические силы США получили первые изображения со спутника системы предупреждения о ракетном нападении. Об этом сообщает пресс-служба компании Millennium Space Systems, разработчика аппарата, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Спутник был запущен в июле, после чего должен был достигнуть геостационарной орбиты и активировать все системы. Основным прибором аппарата является камера L3Harris - сейчас она передала первые изображения. "Наша команда осталась довольна работой датчика, увидев первые снимки. Скоро мы подсоединим его к системе предупреждения о запуске ракет", - рассказал полковник Космических сил Хизер Богсти.

WFOV и подобные ему спутники фиксируют ракетные запуски по инфракрасному излучению факелов двигателей. Это позволяет вовремя привести в готовность силы ПРО и ПВО и дать им целеуказание. Камера спутника является широкоугольной и покрывает территорию протяженностью 3 тыс. километров. Калибровка приборов будет продолжаться до января 2023 года, после чего начнется эксплуатация аппарата.