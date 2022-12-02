Новая функция в iPhone 14 спасла жизнь человека

Утром 1 декабря военные американского штата Аляска получили сигнал от застрявшего вне зоны доступа мобильной связи мужчины, сообщает портал MacRumors. Благодаря функции экстренного вызова SOS по спутниковой связи его удалось спасти, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Центр реагирования на чрезвычайные ситуации Apple совместно с местным поисково-спасательным отрядом и координатором поисково-спасательных работ в Северо-Западном арктическом округе отправились к координатам, которые были переданы с помощью iPhone 14. После этого мужчина был спасен.

Отмечается, что военные, которые помогали в спасении пострадавшего, были впечатлены точностью работы функции SOS в iPhone 14. Нововведение доступно пользователям iPhone 14 и 14 Pro Max в США и Канаде бесплатно в течение двух лет. В какую сумму оценят обслуживание спутниковой связи по окончанию бесплатного периода, неизвестно. В ближайшем будущем функция также заработает во Франции, Германии, Ирландии и Великобритании.