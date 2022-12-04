https://news.day.az/hitech/1516695.html В работе "ВКонтакте" произошел сбой
В работе "ВКонтакте" произошел сбой
Пользователи столкнулись со сбоями в работе социальной сети "ВКонтакте" в воскресенье, следует из данных детектора сбоев от Brand Analytics, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По состоянию на 20:48 по бакинскому времени, на сервисе зарегистрировано около 150 жалоб.
В основном жалуются на отсутствие работы социальной сети, в частности приложения, часть пользователей также испытывает трудности с отправкой и получением сообщений.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре