В работе "ВКонтакте" произошел сбой

Пользователи столкнулись со сбоями в работе социальной сети "ВКонтакте" в воскресенье, следует из данных детектора сбоев от Brand Analytics, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 20:48 по бакинскому времени, на сервисе зарегистрировано около 150 жалоб.

В основном жалуются на отсутствие работы социальной сети, в частности приложения, часть пользователей также испытывает трудности с отправкой и получением сообщений.