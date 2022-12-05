Впервые в истории президентом компании Samsung стала женщина

Компания Samsung официально назначила Ли Ён-Хи президентом по глобальному маркетингу бренда. Таким образом, Ли стала первой женщиной в истории компании, занявшей такой высокий пост. Об этом сообщает портал Sammobile, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Теперь Ли Ён-Хи возглавляет Глобальный маркетинговый центр подразделения Samsung DX (Device eXperience), который в том числе курирует бизнес смартфонов и иной портативной электроники. Известно, что Ли присоединилась к команде Samsung 15 лет назад и сыграла одну из главных ролей в создании имиджа и продвижении линейки Samsung Galaxy.

В Samsung отметили назначение Ли как "сигнал для других сотрудниц компании", которые также могут приложить усилия, взобраться вверх по карьерной лестнице и получить свою заслуженную награду.