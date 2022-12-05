Американский IT-гигант увольняет сотни людей

Компания Amazon тайно разрабатывает искусственный интеллект, который, как ожидает IT-гигант, возьмет на себя ряд задач, выполняемых специалистами по подбору персонала. Об этом сообщает издание Vox, ссылаясь на внутренние документы Amazon. "Умная" система называется Automated Applicant Evaluation (AAE), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что корпорация занимается "обкаткой" прототипов ИИ как минимум с октября 2021 года. В Amazon считают, что на основе входящих данных алгоритм выбирает наиболее подходящих работников складов и некоторых корпоративных подразделений. Ожидается, что нейросеть уже сейчас может взять на себя все этапы подбора персонала, предшествующие собеседованию.

По данным Vox, в Amazon уже работают сотрудники, нанятые алгоритмом. В их число входят как медицинские представители, так и разработчики-инженеры, и менеджеры, занимающие руководящие должности.

Документы, свидетельствующие об использовании Amazon искусственного интеллекта, редакция Vox получила вскоре того, как IT-гигант на прошлой неделе предложил сотням сотрудников отдела кадров в Индии и США уволиться по собственному желанию.

По данным журналистов, впервые Amazon начала использовать нейросети для подбора сотрудников еще в середине прошлого десятилетия. Однако тогда компания быстро свернула проект после того, как он продемонстрировал предвзятое отношение к женщинам.