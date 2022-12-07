Apple добавит популярный гаджет в список устаревших устройств

Apple в ближайшие недели объявит о прекращении поддержки одной из моделей iPad mini третьего поколения и включит планшет в список устаревших гаджетов. Об этом сообщает портал MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что в настоящее время устаревшим помечен только iPad mini третьего поколения с поддержкой сотовой связи, и в ближайшее время список пополнит модель с поддержкой Wi-Fi.

Apple объявляет продукты устаревшими через семь лет после окончания их продажи. Статус устаревшего гаджета предполагает, что компания перестает его обслуживать в сервисных центрах даже при гарантийном случае.

iPad mini третьего поколения был представлен в 2014 году. Планшет имел тот же дизайн, что и его предшественник, но предлагал более высокую производительность благодаря чипу Apple A7. Последним системным обновлением, выходившим для этого планшета, стала iOS 12.