Создан смартфон с рекордной зарядкой

Китайская компания Realme анонсировала появление смартфона с рекордной зарядкой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание GSM Arena.

Аппарат будет иметь поддержку быстрой зарядки мощностью 240 ватт. Другие характеристики устройства не раскрываются. Презентация гаджета запланирована на 5 января 2023 года.

Самую быструю зарядку в настоящий момент имеет GT Neo 3 - 150 ватт. Ожидается, что компания выпустит две версии Realme GT Neo 5: модель с аккумулятором емкостью 4 600 миллиампер-часов получит зарядку мощностью 240 ватт, девайс с батареей на 5 000 миллиампер-часов - 150 ватт. Ожидается, что флагманский аппарат будет работать на базе разогнанного процессора Snapdragon 8+ Gen 1.

В настоящий момент телефоном с самой быстрой зарядкой на рынке является Xiaomi Redmi Note 12 Explorer. Аппарат получил аккумулятор емкостью 4 300 миллиампер-часов с зарядкой на 210 ватт. По словам представителей Xiaomi, смартфон может заряжаться до 100 процентов за 9 минут.