Обновление геймерского мессенджера разозлило владельцев видеокарт Nvidia

Новая версия геймерского сервиса для текстовых и аудиочатов Discord негативно сказывается на работе видеокарт Nvidia. Об этом пишет издание PiunikaWeb, ссылаясь на жалобы пользователей с форума Linus Tech Tips, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В Discord имеется функция аппаратного ускорения, которая позволяет снизить нагрузку приложения на центральный процессор (ЦП) ПК, а также улучшить качество видео при видеозвонках. Достигается это за счет делегирования ряда процессов с ЦП на видеокарту.

Обычно аппаратное ускорение требует ручной активации в настройках Discord. Однако в новой версии приложения функция активируется по умолчанию и продолжает работать, даже если ее отключил пользователь.

Владельцы компьютеров с видеокартами Nvidia обратили внимание, что при запуске обновленного Discord частота работы графического модуля падает. В среднем "торможение" составляет 200 МГц. Некоторые пользователи жалуются на излишний нагрев видеокарт, а также невозможность запустить Discord в принципе.

Чем именно вызвано странное поведение мессенджера, неизвестно. Однако создатели Discord уже в курсе проблемы и работают над ее устранением.