Ученые создали "питающегося" светом робота-"фею" для опыления цветов

Сотрудники университета Тампере в Финляндии создали управляемого светом робота весом всего в 1,2 мг. Благодаря дизайну, вдохновленному семенами одуванчиков, робот способен передвигаться на дальние расстояния, просто подхватываемый ветром. А с помощью пористой структуры он способен переносить на себе пыльцу, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Искусственное семя превосходит натуральные тем, что оно использует гибкий привод. Он создан из светочувствительного жидкокристаллического эластомера высокоэластичного полимера. Таким образом, робота можно контролировать с помощью источника света, например, лазером или светодиодом", - отмечает достоинства разработки исследователь университета Тампере и член проекта "Фея" доктор Хао Цзэн.

Сотрудники проекта продемонстрировали видео, на котором роботы, напоминающие гибрид семени одуванчика и бабочки, при направлении на них яркого света складывают и раскладывают свои "крылья", благодаря чему взлетают и приземляются, подхватываемые воздушным потоком.

Сейчас ученые работают над тем, чтобы масштабировать роботов, позволив нести им небольшие электронные устройства, такие как модули GPS и различные сенсоры. Также они пытаются приспособить "Фею" к использованию солнечной энергии.

Цзэн уверен, что в будущем эта технология позволит миллионам искусственных семян одуванчиков переносить пыльцу на дальние расстояния. А с помощью света их можно будет направлять в места, где требуется опыление. Таким образом, "Феи" помогут бороться со снижением опыляемости, вызванным глобальным потеплением и несущим угрозу биоразнообразию планеты.