Названы самые продаваемые устройства Google за всю историю

Самыми продаваемыми устройствами американской компании Google в ее истории стали смартфоны Pixel 6a, 7 и 7 Pro, заявил генеральный директор материнской компании Alphabet Сундар Пичаи. Об этом сообщает Android Police, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Pixel 6A, 7 и 7 Pro 2022 года - это самые продаваемые гаджеты, которые мы когда-либо выпускали. И мы увеличили долю на каждом рынке, на котором работаем в этом году", - отметил он.

Тем не менее, Google по-прежнему занимает небольшую долю рынка мобильных устройств, пока компания не входит в пятерку главных мировых игроков. Однако Пичаи заверил инвесторов, что смартфоны имеют важную роль для корпорации.

"Очень, очень доволен тем, как Pixel справился со сложной ситуацией на рынке. Послушайте, я думаю, что наш портфель гаджетов невероятно важен. Это то, что позволяет нам инвестировать и продвигать инновации", - добавил глава Alphabet.

По данным Canalys, поставки смартфонов в 2022 году сократились на 12%, и аналитики прогнозируют дальнейшее ухудшение сбыта устройств.