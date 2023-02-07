Маск заявил о спасении Twitter от банкротства

Глава Twitter Илон Маск назвал последние три месяца чрезвычайно тяжелыми. Он заявил, что совмещал спасение соцсети от банкротства с работой в других компаниях, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Никому не пожелаю такой боли. У Twitter все еще есть проблемы, но теперь он стремится к безубыточности, если мы продолжим в том же духе. Общественная поддержка очень ценна", - отметил миллиардер. Маск также сказал, что доволен показателями DAU (количество уникальных пользователей за сутки) в Twitter.