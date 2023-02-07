https://news.day.az/hitech/1535660.html Маск заявил о спасении Twitter от банкротства
Маск заявил о спасении Twitter от банкротства
Глава Twitter Илон Маск назвал последние три месяца чрезвычайно тяжелыми. Он заявил, что совмещал спасение соцсети от банкротства с работой в других компаниях, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Никому не пожелаю такой боли. У Twitter все еще есть проблемы, но теперь он стремится к безубыточности, если мы продолжим в том же духе. Общественная поддержка очень ценна", - отметил миллиардер. Маск также сказал, что доволен показателями DAU (количество уникальных пользователей за сутки) в Twitter.
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