Мобильные процессоры Apple перестали быть самыми мощными в мире

В сети появились первые результаты тестирования неанонсированного процессора Snapdragon 8 Gen3, которые показали превосходство чипов Qualcomm над Apple. Об этом сообщает издание MyDrivers, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Тестирование инженерной версии Snapdragon 8 Gen3 проводилось в бенчмарке Geekbench 5. В одноядерном режиме процессор показал 1930 баллов, а в мультиядерном - 6236. Данный результат на 20% превосходит возможности Snapdragon 8 Gen2, а также с небольшим отрывом обходит Apple A16 Bionic, который в одноядерном и мультиядерном режимах набирает 1877 и 5447 баллов соответственно.

Точные характеристики Snapdragon 8 Gen3 на данный момент неизвестны. Меж тем сообщается, что чип получит восемь ядер: одно высокопроизводительное Cortex-X4, пять вспомогательных и два энергоэффективных. Ожидается, что такая компоновка позволит снизить энергоэффективность на 20% относительно Snapdragon 8 Gen2.

По данным MyDrivers, Snapdragon 8 Gen3 будет представлен в конце 2023 года на Snapdragon Technology Summit.